Mobilitat
Retencions de sortida per la frontera del riu Runer aquest matí
Les cues han arribat fins al centre comercial Epizen
Dilluns Sant, últim dia de les vacances "oficials" de Setmana Santa, ha començat amb retencions de sortida per la frontera del riu Runer. Les cues, que han començat al voltant de tres quarts d'onze, i han arribat a iniciar-se al centre comercial Epizen, han finalitzat a dos quarts de tres de la tarda, segons ha informat el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida direcció Espanya.