Balanç
El residu tèxtil ascendeix a 127,4 tones el 2024, amb un augment de la recollida als punts comunals
L'associació Carisma va posar a la venda el teixit en bon estat
L'any 2024 el total de residu tèxtil recuperat al país va ser de 127,4 tones. Aquesta recollida prové no només de la tasca que duen a terme dues entitats com són Càritas i Carisma, sinó que també cal sumar-hi la que es fa a través dels diferents punts dels comuns, que precisament va experimentar un augment important al llarg de l'any passat.
Així, segons el balanç de la gestió de residus de l’any passat, el rober de Càritas va recollir 62,7 tones. Aquesta xifra és un 13% inferior a la recollida l’any anterior. Aquest fet és degut a la presència de més contenidors de recollida selectiva de tèxtil comunals, segons valoren des del ministeri de Medi Ambient. De les tones recuperades, internament se'n van aprofitar el 20%, que es van destinar a les donacions o la venda com a roba de segona mà, mentre que la resta es va exportar a plantes per a la reutilització i el reciclatge del tèxtil.
D’altra banda, Carisma, associació sense ànim de lucre fundada l’any 2011, va rebre un total de 6,5 tones de tèxtil en bon estat que es van posar a la venda com a roba de segona mà en les seves botigues. Cal recordar que els diners obtinguts d'aquesta venda es destinen a finalitats benèfiques, projectes destinats a la protecció del medi ambient i a l’ajuda de persones en situació de risc social.
Un dels objectius del Pla nacional de residus és anar incrementant la recuperació de residu tèxtil i amb aquest objectiu s'està impulsant l'ampliació dels punts de recollida actuals "per garantir a la població una cobertura màxima d’aquest servei el 2025", segons recull el balanç. En aquest sentit, cal recordar que la modificació de l’article 29 de la Llei de residus, mitjançant el text legislatiu de l'economia circular, va determinar que els comuns havien d’incloure els residus tèxtils, entre d’altres, dins de la recollida de residus urbans. I, precisament, la implantació de nous punts de recollida d'aquesta fracció per part de les corporacions comunals s’ha reflectit en l’augment de tones recuperades, 58,2 el 2024, enfront de les 41,4 tones del 2023, el que correspon a un increment del 32%.