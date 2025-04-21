REPORTATGE
L’Andorra ‘pet friendly’
Les associacions Laika i GosSOS alerten que Andorra encara està al darrere dels països veïns en matèria de drets i accessibilitat per als animals domèstics.
Els animals de companyia cada vegada tenen més presència a la societat actual. La incorporació d’espais on es permet l’ingrés de persones acompanyades pels seus gossos i gats a botigues, anomenats establiments pet friendly, és cada cop més habitual. Aquesta nova realitat està reflectint un canvi en la manera de com es perceben les mascotes, i també com s’adapten els negocis i els serveis a les necessitats d’una societat més preocupada pel benestar dels animals.
La Llei de tinença i protecció d’animals regula la presència d’animals domèstics en espais públics i establiments. Un article permet als gestors i propietaris de locals o transports públics prohibir-ne l’accés, “excepte si es tracta d’animals que procurin una assistència”.
Cada vegada més establiments del país se sumen a aquesta tendència del pet friendly. De fet, la pàgina web d’Andorra Turisme disposa d’una gran varietat d’informació sobre llocs on es pot consumir o pernoctar amb un caní en propietat. Ara bé, encara hi ha alguns espais on l’entrada de mascotes queda totalment prohibida, com el transport públic, on només es permet l’entrada als gossos pigall.
La llei permet limitar l’accés dels animals, menys si són d’assistència
Des de l’associació protectora d’animals, Laika, reconeixen que des del sector privat, com ara els hotels, s’estan fent esforços, però també indiquen que Andorra no està gaire avançada en termes pet friendly. “A França s’entra als hospitals amb animals”, comenta la vicepresidenta de Laika, Sandrine Desruels. “A França també es permet entrar els animals domèstics a les llars de jubilats, així no els han de deixar a casa”, esmenta Desruels.
En aquest sentit, l’associació assenyala que a ciutats estrangeres hi ha més pipicans, millor equipats i agradables per a amos i animals. “La ciutat d’aquí no està feta pel seu gaudi, només et queda pujar a la muntanya, però la gent treballa i no té temps de pujar-hi. Els animals domèstics tenen una vida urbana”, afirma Desruels. A França, fins i tot s’hi dissenyen parcs per a gats. També denuncien la dificultat per tenir animals als pisos. “A la gatera tenim uns 20 gats que podrien estar a fora si no fos per la prohibició dels propietaris”, detalla la vicepresidenta, tot destacant que la base del pet friendly és “que els animals puguin viure en els pisos”, lamenta.
“Pensem que encara queda molt recorregut per fer. Andorra hauria de fer un pas més i donar més reconeixement als animals, amb una clara regulació dels seus drets”, esmenta la presidenta de l’associació GosSOS, Audrey Montel. Des de la protectora valoren que “els comuns estan creant espais per a gossos”, destaca Montel. Ho consideren positiu, però també creuen que “com a país hem d’anar més enllà”. GosSOS també lamenta l’accessibilitat de les mascotes a les llars.
Tot i que alguns establiments no poden admetre animals, existeixen alternatives com instal·lar anelles a les entrades. Museus d’Andorra, per exemple, ha col·locat anelles als museus nacionals per lligar els gossos a les entrades perquè “puguis visitar-nos amb tranquil·litat sabent que el teu gos t’espera ben còmode i segur”, anunciaven per xarxes. Aquestes mesures apropen els espais públics al model pet friendly, una tendència que creix a Andorra, tot i que encara queda camí per recórrer.