COMERÇ DE PROXIMITAT
Els artesans del país s’uneixen per aturar l’intrusisme dels falsos productes
Neix una associació per vetllar per l’elaboració local sostenible i de qualitat
Lluitar contra l’intrusisme comercial, garantir l’autenticitat del producte local i protegir la imatge de marca del país. Amb aquests objectius neix l’Associació de Productors Agrícoles i Artesans d’Andorra (APAA), una nova entitat impulsada per un grup de petits productors del país, encapçalada per la seva presidenta Eva Gómez, de Ratassia de la Carmeta. L’APAA vol ser un espai de trobada i “defensa col·lectiva” per a aquells que elaboren productes amb “matèria primera local i sota criteris de sostenibilitat i artesania”. “Volem promoure el producte fet aquí, vetllar perquè tingui una imatge coherent amb els valors del país i marcar uns criteris clars perquè el consumidor tingui confiança”, va explicar Gómez en declaracions al Diari.
“L’objectiu és garantir que el valor afegit es generi aquí, no simplement reetiquetar productes”, va assegurar Gómez, qui considera que l’associació només empararà aquells artesans que elaborin el seu producte aquí, “no barreges ni envasament de matèries primeres importades”. Des de l’associació consideren prioritari lluitar contra els “falsos productes”, ja que “genera confusió i engany als consumidors, perjudica els productors reals i afecta la reputació del país”, va detallar Gómez, tot apuntat que “hem vist molts comentaris a les xarxes socials de persones que s’han sentit estafades en comprar un fals producte”.
En aquest sentit, l’associació recorda casos recents com el de xocolates comercialitzades amb el logotip d’Andorra Turisme sense autorització. “Vam actuar de manera individual, perquè encara no existia l’associació”, però ara amb la “força jurídica” necessària defensaran els interessos dels petits productors.
De moment, ja en formen part 11 dels 35 artesans registrats al Principat, però l’associació treballa per sumar-hi la resta i “fer front comú” per lluitar contra la competència deslleial i també per posicionar l’elaboració andorrana com a marca de país. En aquest sentit, Gómez va matisar que els petits negocis han de competir “en el mercat amb empreses d’una mida més gran” i amb l’associació volen establir “les mateixes regles del joc per a tothom”.
L’associació no neix amb voluntat punitiva, sinó divulgativa. “No som aquí per fer de jutges ni per perseguir ningú. La nostra tasca és educativa, volem informar, prevenir i posar en valor el que es fa bé. Si aconseguim evitar que es venguin productes fraudulents, millor per a tothom”, va concloure l’artesana.