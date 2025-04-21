Successos
Detingudes 8 persones per possessió de drogues durant el cap de setmana
Sis van ser controlats a la frontera del riu Runer i dos al Pas
La policia ha detingut 8 persones per possessió de drogues el cap de setmana. Sis van ser controlats a la frontera del riu Runer i dos al Pas. A la frontera del riu Runer, divendres a les 17.40 hores, els agents van detenir dos turistes de 25 i 28 anys, amb 2,6 grams i 1,2 grams de cocaïna respectivament. Dissabte a les deu del matí, un turista de 29 anys també va ser detingut amb 0,7 grams d'MDMA i 2 pastilles d'èxtasi. El mateix dia, a les 12.45 hores, un turista de 34 anys va ser arrestat amb 0,6 grams d’MDMA, 4,5 grams de bolets al·lucinògens, 3,4 grams de marihuana i 0,3 grams d’haixix.
L'activitat policial a la frontera del riu Runer va continuar ahir, amb dos turistes més detinguts. El primer va ser a tres quarts de nou del matí, quan a un home de 24 anys se li va localitzar 2,8 grams d'èxtasi. Posteriorment, a tres quarts de quatre de la tarda, un altre home de 29 anys va ser arrestat amb 4 pastilles d'èxtasi i 0,3 grams de ketamina.
Arrestats dos homes al Pas per delictes contra la salut pública
El Pas de la Casa també va ser objecte de dues detencions ahir a les onze de la nit. Els agents van arrestar dos homes, un resident de 30 anys i un turista de 22. El resident duia a sobre 0,5 grams de cocaïna, mentre que el turista es trobava en possessió d'una pastilla i mitja d'èxtasi, 0,8 grams d'MDMA, 2,3 grams de marihuana i una cigarreta confeccionada amb marihuana. La policia els va arrestar després de constatar que un d'ells anava consumint alguna beguda alcohòlica a la via pública.
Controlats 4 conductors per alcoholèmia
Els agents han controlat quatre conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol aquest cap de setmana. Els quatre homes tenen entre 25 i 65 anys i la taxa més elevada ha estat de 2,02.