FALLIDA
Creix el forat de l’agència de viatges
Els primers càlculs apunten que segons les reclamacions el deute serà de 200.000 euros
El forat que deixa l’agència de viatges d’Escaldes Bï Travel podria superar els 200.000 euros. La Batllia a instàncies de la liquidadora de la societat explotadora del negoci n’ha decretat la cessació de pagaments i fallida, i fins que no s’acabi el termini perquè els afectats facin la reclamació no se sabrà la quantitat exacta. La sòcia de l’empresa –que n’ostenta el 51%– va declarar que el deute amb els clients ascendeix a 103.000 euros, encara que s’ha constatat que hi ha persones que han decidit no personar-se en la querella pels fets que envolten aquest cas. Falta conèixer si proveïdors i altres agències de viatges faran reclamacions a Andorra, ja que es calcula que la xifra serà similar a la dels particulars i, per tant, la suma total seria de 206.000 euros aproximadament. El negoci està ara en mans d’una administradora judicial, que ha de valorar els actius, tot i que aquests es limiten a material d’oficina i es dona per fet que gairebé ningú podrà recuperar els diners que va entregar per a uns viatges que no s’han fet. Entre ells hi ha una parella que pensava celebrar el 60è aniversari, una altra que havia contractat un viatge a Madeira en un hotel de quatre estrelles i un grup de professors de religió d’Andorra i l’Alt Urgell que havien de viatjar a Roma a principis de març. Sobta que l’agència, segons fonts properes, tenia una empresa que li portava la comptabilitat. L’altre soci, l’exmarit, es va llevar la vida i havia aconseguit anar aguantant l’agència gràcies a ajudes i préstecs de familiars i amics, ja que es deviaven la majoria dels ingressos del negoci, fins a arribar a una situació de fallida directa.
Una administradora judicial ha d’avaluar el valor real dels actius
Estafa?
Caldrà que la batllia decreti si es tracta d’adminsitració deslleial o d’una estafa, en funció de si considera que va haver-hi voluntat d’enganyar les persones. Alguns afectats van iniciar accions, tant per la via civil com la penal. L’edicte publicitat al BOPA el passat 9 d’abril dona el tret de sortida perquè els creditors justifiquin davant l’administració judicial el detall de la reclamació i que es pugui xifrar la quantia del forat del negoci i el total de perjudicats. Aquests tenen 30 dies per complir amb el tràmit. Però des de la tardor passada que hi ha afectats que es mouen per mirar de recuperar allò perdut. Segons fonts coneixedores, s’han presentat queixes al departament del Consum del Govern i també les accions judicials. La societat tenia almenys una altra administradora que va intentar una liquidació i recopilar el detall dels perjudicis per fer els abonaments.