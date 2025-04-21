ESTAFA A XARXES
Alerten de fraus en feines que vinculen Andorra amb Croàcia
Argentinos en Andorra adverteix que no existeix cap acord laboral
L’associació Argentinos en Andorra Oficial va publicar una advertència a través de les seves xarxes socials d’un possible frau arran de l’increment de consultes sobre ofertes laborals a Croàcia, les quals es presentarien com una suposada continuació de la temporada d’hivern a Andorra. Segons expliquen, molts missatges que han rebut indiquen que aquestes feines formarien part d’un sistema migratori oficial entre Andorra i Croàcia, emparat per acords entre ambdós països.
No hi ha cap vincle migratori laboral oficial entre Andorra i Croàcia
Tanmateix, després de consultar amb el ministeri d’Afers Exteriors, el ministeri d’Interior i Justícia, la CEA i la Cambra de Comerç, no han trobat cap vincle migratori laboral oficial entre Andorra i Croàcia. Això fa sospitar que es podrien tractar de propostes d’empreses específiques o, fins i tot, d’un possible cas de frau o estafa, malgrat que encara no hi ha proves concloents.
Des de l’associació demanen extremar la precaució amb aquestes ofertes que circulen per les xarxes socials, ja que podrien comportar pèrdues econòmiques i emocionals per a les persones que hi confiïn. A més, recorden que no donen suport a cap mena de treball no regularitzat i que han assistit en múltiples casos similars en el passat. Finalment, fan una crida a la comunitat perquè col·labori en la detecció i denúncia d’aquestes situacions per evitar que altres siguin enganyats.