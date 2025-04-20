Mobilitat
Retencions de sortida per la frontera del riu Runer aquest matí
Les cues han començat al voltant d'un quart de dotze i han arribat a superar els tres quilòmetres
Les vacances de Setmana Santa s'estan acabant, i molts dels vehicles que van entrar al Principat els primers dies de festa, comencen a sortir-ne avui. Per aquest motiu, les retencions tornen a afectar la frontera del riu Runer. Les cues en direcció Espanya han arribat a superar els tres quilòmetres, iniciant-se a la sortida de Sant Julià i finalitzant a la Farga de Moles. El trànsit dens ha començat al voltant d'un quart de dotze del migdia, informa el servei de mobilitat, i a finalitzat a les cinc de la tarda. La frontera ha obert els dos carrils de sortida al voltant de dos quarts de dotze.
Cues d'entrada per la Nacional 145
La Nacional 145 també ha experimentat retencions d'entrada al Principat que començaven a la rotonda de les Valls de Valira i finalitzaven travessada la frontera. Les cues s'han iniciat al voltant de dos quarts de dotze del migdia i el trànsit s'ha normalitzat dues hores més tard.