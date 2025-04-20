Mobilitat
Restriccions a vehicles de més de 3,5 tones en un tram del carrer de la Unió per obres
L'afectació començarà a partir de dimarts
Les obres d'unificació de les xarxes de calor d'Andorra la Vella i Escaldes provocaran afectacions entre el carrer Na Maria Pla i la Dama de Gel a partir de dimarts. Entre aquestes afectacions, destaquen restriccions a vehicles de més de 3,5 tones entre els trams afectats, la reducció de l'amplada de la vorera a Andorra la Vella i el desviament provisional del pas de vianants en un tram de l'avinguda Carlemany. Així ho ha anunciat el servei de mobilitat aquest matí a través de les xarxes socials, tot demanant "prudència i paciència mentre durin les afectacions".