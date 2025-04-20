REPORTATGE
Una Pasqua de luxe
La xocolata ha encarit les mones prop d’un 25% i els xocolaters reconeixen que les vendes es ressentiran o s’equipararan a l’any anterior.
L’escalada de preus del cacau ha convertit la xocolata en un autèntic producte de luxe. Aquest 2025, la Pasqua arriba marcada per un augment dels costos a Andorra i als països veins, Espanya i França. Segons Maria Sofie Zaboukis, de la xocolateria Jeff de Bruges, “la xocolata ha pujat de preu”, però preveuen mantenir les vendes de l’any 2024.
“Algunes famílies no podran permetre’s fer una gran despesa per la mona”, assegura Zaboukis. “Algunes xocolateries han apujat el preu de la xocolata entre els 80 i els 200 euros el quilo, com a Basile Chocolaterie a París”, detalla. Segons un informe de l’Organització Internacional del Cacau, la xocolata de Canàries ha incrementat un 400% el seu valor per les males collites i, a Espanya, ha augmentat un 25%.
De Bluez a Lamine Yamal
Tot i les dificultats econòmiques, les mones de Pasqua continuen despertant il·lusió. Enguany, les figures més demanades combinen icones infantils i esportives. El Futbol Club Barcelona lidera amb noms com Lamine Yamal i Aitana Bonmatí, que comparteixen protagonisme amb clàssics com Goku de Bola de Drac. També són molt sol·licitades les figures de Bluey, la Patrulla Canina, Vaiana, Lilo & Stitch i els tradicionals pollets, conills o ous de xocolata decorats amb plomes.
Els pastissos també conserven el seu paper central, com explica Ilidio, cambrer a la pastisseria La Lyonesa, “els pastissos de mona més populars són els de mantega, i les imatges més recurrents són de futbolistes del Barça, com Lamine Yamal”.
L’encariment del cacau no ha passat desapercebut. “La pujada ens afecta. Pràcticament estem venent al preu de cost”, admet Ilidio. “Per sort tenim cada any clientela fixa. Esperem que ens equiparem en vendes com l’any passat”, confessa. Les pastisseries preveuen unes vendes similars a les del 2024, amb una despesa mitjana de 35 euros per família. Una xifra que revela com moltes llars opten per mantenir la tradició, però amb opcions més ajustades.