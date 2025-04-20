METEOROLOGIA

Neu abundant i fred per acomiadar la temporada

Fase groga a Canillo.

La jornada d’ahir va estar marcada per una nevada sobtada i abundant que va dificultar la circulació a diverses zones altes del país, especialment entre Canillo i el Serrat, i al Pas de la Casa, i va deixar fins a 18 centímetres de neu nova a Sorteny. El temporal va obligar el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la General 3 a partir del Serrat, la General 4 a partir de Pal i la General 2 des de Canillo fins al Pas, des de les 14.30 hores fins a les 18.30 hores, per tant, era obligatori circular amb pneumàtics especials i no es permetia circular a més de 60 quilòmetres per hora.

Pal Arinsal aquest matí.

Pal Arinsal aquest matí.

La nevada va provocar cues a la xarxa viària

Fase groga per circular pel port d’Envalira.

Fase groga per circular pel port d'Envalira.

Durant el matí, es van formar cues d’entrada en alguns punts de la xarxa viària, amb acumulacions de neu de fins a 3 centímetres en poc temps, fet que va obligar a intervenir els serveis de vialitat per mantenir els accessos oberts.

