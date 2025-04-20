METEOROLOGIA
Neu abundant i fred per acomiadar la temporada
La jornada d’ahir va estar marcada per una nevada sobtada i abundant que va dificultar la circulació a diverses zones altes del país, especialment entre Canillo i el Serrat, i al Pas de la Casa, i va deixar fins a 18 centímetres de neu nova a Sorteny. El temporal va obligar el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la General 3 a partir del Serrat, la General 4 a partir de Pal i la General 2 des de Canillo fins al Pas, des de les 14.30 hores fins a les 18.30 hores, per tant, era obligatori circular amb pneumàtics especials i no es permetia circular a més de 60 quilòmetres per hora.
La nevada va provocar cues a la xarxa viària
Durant el matí, es van formar cues d’entrada en alguns punts de la xarxa viària, amb acumulacions de neu de fins a 3 centímetres en poc temps, fet que va obligar a intervenir els serveis de vialitat per mantenir els accessos oberts.