TURISME
El Kazakhstan encarrega a Viladomat que impulsi i modernitzi les estacions
El primer ministre del Kazakhstan, Olzhas Bektenov, es va reunir aquesta setmana amb Joan Viladomat, president de Pas Grau Internacional-PGI Management, per parlar sobre la cooperació en el desenvolupament del turisme d’esquí a les muntanyes d’Almaty. El país impulsa des de fa anys la modernització d’estacions per fer del turisme d’hivern un motor econòmic al sud-est del territori.
Kazakhstan, novè país més gran del món, és majoritàriament pla i desèrtic, però al sud té cadenes muntanyoses amb cims de més de 7.000 metres i nevades habituals. A tocar d’Almaty, es troba l’estació de Shymbulak. Allà hi treballa com a assessor d'operacions, el també andorrà Toni Crespo. Entre el 2011 i el 2012, l’estació es va modernitzar i ampliar fins a tenir 41 quilòmetres de pistes i 16 remuntadors. Tot i això, la demanda creixent comença a superar la capacitat.