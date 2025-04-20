UN ALTRE INCIDENT
Air Nostrum desvia els vols de la Seu a Lleida pel mal temps
Els viatgers van ser traslladats amb autobús cap a la Seu d’Urgell
La companyia Air Nostrum, que opera les connexions aèries entre Madrid, Palma i l’aeroport d’Andorra-la Seu, va desviar ahir tots els vols previstos amb origen o destinació a la Seu d’Urgell per raons meteorològiques, segons va informar la mateixa aerolínia. Les condicions meteorològiques adverses, marcades per una tempesta que afectava la zona d’aproximació, van impedir la normal operativa a la infraestructura alturgellenca.
Una tempesta obliga a traslladar els passatgers dels vols per carretera.
Davant la situació, Air Nostrum va optar per redirigir els vols a l’aeroport de Lleida-Alguaire, que reunia condicions més segures per a les maniobres de vol. El vol que sortia a les 11 hores des de Palma cap a la Seu va ser el primer a veure’s afectat: va haver de modificar el seu recorregut, sobrevolant el Delta de l’Ebre i part de l’est d’Aragó, abans de prendre terra a Lleida, evitant així el nucli de la tempesta. Els passatgers van ser traslladats fins a l’aeroport d’Andorra-la Seu amb autobús, segons va informar ahir la companyia.
Pel que fa al vol de tornada, que havia de sortir des de la Seu cap a Palma, també va veure’s alterat. Finalment va enlairar-se a les quatre de la tarda directament des de Lleida, i els passatgers van ser traslladats fins a Alguaire en autocar des d’Andorra-la Seu, mantenint així la connexió, tot i l’afectació meteorològica.