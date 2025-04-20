Balanç
La 13a mostra de productes agrícoles i artesans tanca amb satisfacció
El centre comercial Illa Carlemany ha rebut al voltant de 90.000 visitants durant la Setmana Santa
La 13a edició de la mostra de productes agrícoles i artesans ha tancat aquest diumenge amb satisfacció per part dels paradistes, ja que al voltant de 90.000 persones, majoritàriament turistes, han visitat el centre comercial Illa Carlemany durant la Setmana Santa, segons informa el centre.
Els productors es mostren satisfets per complir l'objectiu de donar a conèixer a turistes i residents els productes agraris i artesanals del país.