Un terratrèmol de magnitud 2.2, amb epicentre a 3.3 quilòmetres al nord de Canillo, s'ha notat al conjunt del Principat a les 5.35 hores d'aquest matí, segons apunta Andorra Recerca i Innovació, tot esmentant que no hi ha hagut danys. La fundació, a través de les seves xarxes socials, ha habilitat una enquesta per poder avaluar la percepció del sisme a Andorra.