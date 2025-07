Ferida lleu en ser atrapada per una allau al Comapedrosa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una esquiadora va resultar ferida lleu en ser atrapada per una allau ahir al migdia al Comapedrosa. Els fets van passar al voltant de la una del migdia, quan dos grups de tres esquiadors estaven esquiant fora de pistes i es van veure sorpresos per una "petita" allau, informa el cos de bombers, que van rebre la trucada a un quart de dues i es van traslladar al lloc dels fets amb l'helicòpter. Allà van poder constatar que tots els integrants dels dos grups estaven fora de perill, excepte una esquiadora que l'havia atrapat l'allau i estava ferida lleu. Per aquest fet, els bombers la van traslladar amb helicòpter a l'hospital.