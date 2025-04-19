Mobilitat
Fase groga per circular a partir de Canillo, Pal i el Serrat aquesta tarda
Era obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments
El temporal ha obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la General 3 a partir del Serrat, la General 4 a partir de Pal i la General 2 des de Canillo fins al Pas, des de les 14.30 hores fins a les 18.30 hores. Aquesta fase significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Mobilitat també recorda que l'accés al Port de Cabús es troba tancat.
NACIONAL
