Successos
Detinguts dos turistes amb petites quantitats de cocaïna a la frontera del riu Runer
Els fets es van produïr ahir al voltant de les sis de la tarda
La policia va arrestar ahir a dos turistes amb petites quantitats de cocaïna a la frontera del riu Runer. Els fets van passar al voltant de les sis de la tarda, quan els agents van aturar els joves en un control rutinari i van comprovar que duien petites quantitats de cocaïna a sobre, fet que va comportar la detenció. Els turistes passaran pròximament a disposició judicial, segons apunta el cos de seguretat.