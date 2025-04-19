Successos

Detinguts dos turistes amb petites quantitats de cocaïna a la frontera del riu Runer

Els fets es van produïr ahir al voltant de les sis de la tarda

Un vehicle de policia a la frontera del riu Runer

Un vehicle de policia a la frontera del riu RunerArxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La policia va arrestar ahir a dos turistes amb petites quantitats de cocaïna a la frontera del riu Runer. Els fets van passar al voltant de les sis de la tarda, quan els agents van aturar els joves en un control rutinari i van comprovar que duien petites quantitats de cocaïna a sobre, fet que va comportar la detenció. Els turistes passaran pròximament a disposició judicial, segons apunta el cos de seguretat. 

