Mobilitat
Canvis a la circulació per la construcció d'una rotonda a la Serra de l'Honor
El tram afectat passarà de tenir quatre carrils a només dos a partir del dimarts
Mobilitat ha informat de canvis a la circulació, a partir de dimarts, per la construcció d'una rotonda a la Serra de l'Honor. L'afectació per les obres de desviació entre la Massana i Ordino comportarà que, en aquell tram, la carretera passi de quatre a només dos carrils. El servei, a través de les xarxes socials, demana "màxima precaució en circular per la zona".