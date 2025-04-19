Successos
Air Nostrum desvia a Lleida els vols d'avui a l'aeroport Andorra-la Seu per "raons meteorològiques"
Els passatgers han estat traslladats amb autobús a la capital de l'Alt Urgell
La companyia Air Nostrum, que opera els vols des de Madrid i Palma fins a l'aeroport d'Andorra-la Seu, ha desviat avui tots els vols que havien d'aterrar i sortir des de la Seu per "raons meteorològiques" segons ha informat la companyia. El vol que sortia a les 11 hores des de Palma direcció la Seu ha estat desviat a l'aeroport de Lleida Alguaire, després d'haver modificat el seu recorregut, sobrevolant el Delta de l'Ebre i part de l'est d'Aragó, a causa d'una tempesta. Els passatgers han estat traslladats fins a l'aeroport d'Andorra-la Seu amb autobús, informa la companyia.
L'altre vol que havia de fer el trajecte invers, entre la Seu i Palma, ha sortit a les quatre directament des de Lleida, informa Air Nostrum, apuntant que els passatgers han estat traslladats a l'aeroport d'Alguaire amb autobús des de la Seu.