Les vacances escolars d'aquest any per Setmana Santa són de 18 dies. Un fet idoni que propicia que moltes famílies del país ho aprofitin per viatjar. El Japó, les Maldives o Nova York són les destinacions on la població es menjarà la mona de pasqua aquest 2025, tal com han explicat algunes agències de viatges.

"Japó està de moda, és una destinació que des de fa un parell d'anys tothom ho està demanant", explica la vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra i responsable de l'agència Viatges Emocions, Maica Terrones. "És un país amb una varietat increïble de paisatge, té cultura, edificis emblemàtics i un ambient diferent. A Andorra funciona molt bé el boca-orella i s'acaba passant la informació", indica Terrones. Aquest estat asiàtic ja fa cosa d'un parell d'anys que entre els habitants del país hi ha molta tirada i sembla ser que a l'estiu també serà així. "Japó és una destinació amb una demanda considerable", assegura la vicepresidenta.

"Les Maldives des de la pandèmia s'ha donat a conèixer i està obert a totes les butxaques, abans era més exclusiu, però ara és una destinació amb molta varietat de preus", detalla Terrones. A més, les seves platges paradisíaques fan que sigui un gran atractiu per carregar-hi les piles. "És una destinació exòtica, fa bon temps i tenen una bona qualitat d'hotels", resumeix l'experta en viatges.

A banda dels viatges llargs, els viatgers també s'han interessat per visitar centreuropa amb estades al voltant d'uns quatre dies. Els que han optat per aquesta opció s'han decantat sobretot per viatjar a partir de la segona setmana de vacances, entre el 28 d'abril i el 4 de maig, perquè "els preus són més baixos", precisa Terrones. Ciutats com Budapest o Disneyland París han estat les opcions més temptejades.