Un turista de 52 anys va ser arrestat a les 2.14 hores de la matinada del divendres per trobar-se en possessió de 0,7 grams de cocaïna a Escaldes. Els agents van rebre l'avís que hi havia un home estès al mig de la calçada en un estat important d’embriaguesa. En identificar-lo, els policies li van trobat l’embolcall amb la pols blanquinosa a la cartera.

Detingut per injuriar als agents a Andorra la Vella

Un altre turista de 23 anys va ser detingut per injuriar els agents a Andorra la Vella. Els fets van passat a les 4.15 hores de la matinada del divendres a un local d'oci nocturn de la capital. El jove es trobava a la terrassa quan, al pas dels agents que efectuaven tasques de prevenció per la zona, els va injuriar. L'home va ser detingut per un presumpte delicte contra l'honor.