Andorra Endavant demana per la futura implementació de la cirurgia robòtica a l'hospital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Carine Montaner, presidenta del grup Andorra Endavant, vol conèixer els objectius de la implementació d'una nova unitat de "transformació" del SAAS, i qui treballa i lidera aquesta unitat. Montaner ha entrat diverses preguntes a l'executiu, entre les quals també vol saber quantes persones estan capacitades per fer servir l'aparell de cirurgia robòtica i com funcionarà i què implicarà el seu ús. Finalment, també demana sobre l'impacte econòmic de cada operació, i si "el Govern considera que, més enllà de la tecnologia, caldria invertir prèviament en millorar les condicions generals de l’hospital per fer-lo més atractiu i funcional, especialment de cara a la captació i retenció de talent sanitari".