Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata defensa reduir l’accés a la nacionalitat a deu anys, la meitat dels 20 fixats actualment. El membre del comitè directiu de la formació David Pérez va explicar en roda de premsa que es van trobar amb “la sorpresa” de l’anunci que va fer el cap de Govern, Xavier Espot, de la modificació de la flexibilització de la nacionalitat. “És una nacionalitat per fascicles i a nosaltres no ens satisfà”, va confessar Pérez, que se sent decebut per la proposta.

El PS vol reduir l'obtenció de la nacionalitat amb 10 anys de residència



La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va avançar que esperaran a conèixer el text i posaran sobre la taula una rebaixa de deu anys per obtenir la nacionalitat. Vela considera que és menys atractiva per la disminució del 3,24% respecte a l’any passat. El PS demana, a més, la rebaixa dels períodes per aconseguir el passaport per l’escolarització per a fills de pares estrangers i la modificació dels articles 24 i 25 perquè els residents puguin votar a les eleccions comunals, sempre que els estats d’origen dels ciutadans que no tinguin la nacionalitat els ho permetin.

La consellera general també es va mostrar oberta a posar sobre la taula la qüestió de la doble nacionalitat en el moment en què sigui possible en l’àmbit parlamentari i entén que és necessària perquè “molta gent no vol la nacionalitat per haver de renunciar a la seva d’origen”.