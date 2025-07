Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El creixement de la població en l'últim any assoleix un 2,4% amb 2.017 habitants més a finals de març en comparació amb el mateix mes del 2024. Andorra arriba així a 87.663 residents, 177 més dels que hi havia a finals de febrer, segons publica Estadística avui. L'augment del cens està encapçalat per l'arribada de ciutadans de nacionalitat argentina, colombiana i peruana, que representen el 44,8% de la variació anual de la població.

El recull d'Estadística indica que el major increment es registra en els ciutadans provinents de Colòmbia que arriben a 1.141 amb una pujada de 362 persones, un 34,4% en un any. Els habitants de procedència peruana creixen en 170 residents, un 26,1% més que eleva el total en 821. La comunicat argentina és la més nombrosa, amb 3.234 censats i un augment de 372, un 13% més, des del març del 2024. L'informe reflecteix un alça de nacionals de Brasil que pugen a 634 amb una variació del 10% en un any.

L'increment de la població de nacionalitat andorrana ha estat de l'1,2% en l'últim any amb un total de 39.544 persones al tancament del març, pels 39.064 que hi havia dotze mesos abans. La segona comunitat amb més població continua sent la d'espanyols, amb 20.798 persones i un creixement de l'1,4%. El tercer lloc és per als portuguesos amb 14.873 censats que representen un 1,8% menys respecte els 8.663 que hi havia al març del 2024. El nombre de francesos augmenta un 2,4% i arriba a 3.942, segons detalla Estadística, que inclou en l'apartat d'altres els residents de cap d'aquestes nacionalitats amb una xifra de 14.873, un 9,7% més en un any.

La parròquia que més nous habitants acumula en l'últim any és Andorra la Vella, amb 548, seguida d'Encamp amb 359 i de Canillo, on els 303 nous residents representen una pujada del 5,2% del cens. La Massana suma 281 registrats, Escaldes 220, Sant Julià 202 i Ordino, 104.

Menys joves al Principat

El recull publicat avui mostra que la població del Principat segueix envellint-se. El nombre de menors de 15 anys disminueix en un 1,1% des del març del 2024 en passar de 9.941 a 9.827. I el de persones de més 64 anys creix en un percentatge d'un 4,7, ja que de 12.984 habitants s'augmenta a 13.590 el mes passat. L'evolució dels residents d'entre 15 i 64 anys és d'un 2,4%, amb 64.246 persones.

La xifra registrada per Estadística difereix com cada mes del nombre d'habitats inscrits pels comuns. Aquest total és de 93.338 persones, amb el mateix increment del 2,4% que la població estimada pel servei d'Estadística.