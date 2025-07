Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La 13a mostra de productes agrícoles i artesans d’Andorra s'ha inaugurat aquest dijous al centre comercial Illa Carlemany amb l'objectiu de visibilitzar el sector primari. Aprofitant els dies festius de Setmana Santa i de retruc la presència de turisme, la fira ha d'ajudar a explicar als visitants, que Andorra, a més de les pistes d'esquí i del comerç, "també sabem fer productes locals i de molta qualitat", ha afirmat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. A la mostra s'hi pot adquirir cervesa artesana, articles de pastisseria, xocolata o cosmètica natural feta amb plantes del país, entre d'altres.

"És un mostreig de productes de diversos productors, d'unes 12 referències, i és una mostra més dels productors que tenim al país, no hi són tots, però sí que és una mostra fidel del que tenim aquí i ens permet ensenyar els visitants que aquí produïm algunes coses", ha esmentat Casal. La fira ha de servir per fer arribar als turistes "aquesta Andorra més autèntica i més lligada a la terra", ha emfatitzat el responsable d'Agricultura i Ramaderia.

El ministre ha explicat que no hi ha productors nous, però sí ha destacat que aquests cada vegada innoven més. "Cada cop produeixen productes nous i el que és interessant és que cada cop els productors intenten buscar aliances, ja es comencen a conèixer i intenten col·laborar entre ells", ha remarcat el polític. En aquest sentit, ha posat l'exemple d'un productor de mel que els darrers dos anys ha plantat mostassa i ara fa una mostassa amb mel. "Estem en una situació que els productors cada cop van innovant més i creant nous productes i l'administració ha d'estar atenta perquè la productivitat vagi avançant", ha relatat Casal, que ha agregat que el Govern en els pròxims anys intentarà estudiarà poder ajudar els productors d'una manera més "estratègica i concreta" els productors per "fomentar la productivitat local".

De fet, Casal ha tret pit dels ajuts que ha atorgat l'executiu en els productors el llarg de la legislatura. El titular de la carpeta d'Agricultura i Ramaderia ha recordat que s'han incentivat els segells de qualitat dels productes que es fabriquen en el país. "En aquests darrers dos anys hem augmentat el 35% les ajudes al sector primari i hem incentivat els segells de qualitat", ha defensat el ministre. També, ha volgut fer memòria tot narrant que se n'han creat de nous, com el segell de la trumfa o el de la mel. Casal ha comentat que els ajuts estan dissenyats per "mantenir la productivitat i perquè els productors puguin produir més". També ha deixat clar que els ajuts són un acompanyament pel servei que fan els productors a la comunitat. "És important que hi hagi abelles per mantenir la diversitat floral o botànica o els ramaders són imprescindibles per mantenir en el nostre ecosistema i la biodiversitat", ha articulat Casal, que ha afegit: "Conrear o cultivar a 1.500 metres d'altitud de mitjana amb terrasses de baix mecanitzable fa que els costos siguin elevats i, per tant, aquí Andorra en espais de muntanya és imprescindible que les administracions es bolquin amb el sector primari".

Les subvencions també se centren en la qualitat, tal com ha recordat el portaveu del Govern. En aquest sentit, el polític ha declarat que en dos anys en la producció de carn "hem trobat millores i hem sigut més productius el 2025 que el 2024 en quilos de carn". Casal espera que les ajudes lligades a la trumfa i a la mel també donguin el mateix fruit en el futur, com ho ha estat en el sector de la carn.