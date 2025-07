Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els temporers que es van acollir a la quota d’autoritzacions d’immigració temporal per a la temporada d’hivern podran continuar treballant al Principat fins al 15 de juny. L’executiu va aprovar, a demanda del sector hoteler, una modificació del reglament de la quota hivernal, que havia d’acabar el 4 de maig. Aquesta mesura respon a la necessitat del sector hoteler d’allargar la disponibilitat de mà d’obra fins que s’obri la quota d’estiu, que no serà immediata, segons va explicar el ministre portaveu de l’executiu, Guillem Casal.

Casal va assenyalar que, actualment, hi ha 3.444 assalariats acollits a la quota d’hivern, tot i que “no preveiem que tots s’incorporin a la pròrroga”. Govern calcula que entre un 15% i un 20% –és a dir, menys de 700 treballadors– podrien acollir-se a l’allargament del permís de treball. Aquesta xifra es justifica pel fet que moltes empreses del sector, com ara les pistes d’esquí, tanquen per Setmana Santa. El ministre portaveu va explicar que aquells que ho desitgin hauran de fer una sol·licitud a Immigració, acompanyada d’una una modificació en el contracte en què s’especifiqui que es manté la feina, fins al 15 de juny, en l’ocupació i en el sector pel qual van ser contractats inicialment.

El portaveu del Govern va recordar que els temporers que optin per allargar el permís de treball no es podran acollir a la quota especial d’estiu, perquè hi ha d’haver un període “d’absència” de sis mesos fora del país per obtenir el permís per accedir a una altra quota. Amb tot, va precisar que podrien presentar una sol·licitud per acollir-se a la quota general, sempre que les empreses vulguin mantenir les plantilles i els temporers “compleixin els requisits”, que “són més exigents”. En aquest sentit, el ministre portaveu va reconèixer que no disposen d’estimacions sobre quants treballadors podrien optar a passar a la quota general.

El ministre portaveu va assenyalar que durant el maig es treballarà en l’aprovació del reglament especial per a la quota d’estiu, que s’obrirà el 15 de juny, un cop acabada la quota d’hivern, i s’allargarà fins al 30 d’octubre. Segons Casal, es preveu seguir la mateixa tendència que l’any passat, amb uns 600 treballadors al sector hoteler.

D’altra banda, el Govern va aprovar una contribució voluntària de 35.000 euros al fons d’Andorra de cooperació internacional de la Secretaria General Iberoamericana (Segib), en matèria de prevenció i eliminació de totes les formes de violència envers les dones.

L’executiu també atorgarà la condecoració de l’Orde de Carlemany a les nou impulsores del sufragi femení a Andorra. Casal va recordar la contribució d’aquestes dones per a l’accés universal als drets polítics i civils de les dones del país. El 30 d’abril rebran la distinció Angelina Mas Joaniquet, Maria Molné Armengol i, a títol pòstum, Bonaventura Coma Riba, Concepció Naudí Areny, Joaquima Calvó Santuré, Montserrat Jordana Fiter, Paquita Mandicó Riberaygua, Joana Cerdà Cabanes i Carmen Noguer Enríquez. La decisió coincideix amb la celebració dilluns passat del 54è aniversari del primer cop que les dones van exercir el dret a vot, el 14 d’abril del 1971, en unes eleccions generals.

PLUSVÀLUES PER FRENAR L'ESPECULACIÓ El Govern ha decidit augmentar un 25% l’impost sobre les plusvàlues als no residents, si la venda es fa abans dels dos anys del moment de la compra, per frenar l’especulació immobiliària. La pujada també afecta l’IRPF, l’impost de societats i l’IRNR. El director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, va explicar que el gravamen és del 10% per a vendes de menys de dos anys i del 5% si han passat entre dos i cinc anys des de la compra, després no hi ha recàrrec. El segon canvi eleva de 360.000 euros a 600.000 euros el llindar per a les exempcions en el pagament de l’impost de transmissions patrimonials en la compra del primer habitatge. Tampoc hauran de pagar les societats de més de cinc anys que adquiereixin un bé immoble per destinar-lo a lloguer assequible durant més de deu anys.





La IA Meritxell.