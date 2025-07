Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va fer públiques ahir les previsions d’ocupació hotelera per al pont de Pasqua. El sector hoteler tenia unes previsions a principi de setmana d’un 56,21%, un 1,78% menys que la Setmana Santa del 2024 (58,02%). El president de la UHA, Jordi París, es mostra esperançat i creu que “tot i que anem aproximadament un punt i mig per sota, tenim una Setmana Santa que arriba al 56% d’ocupació i se’ns ha obert una bona oportunitat amb la finalització de la temporada de neu, que farà que la gent s’animi a pujar i que s’incrementin les xifres”.

Pel que fa a parròquies, les centrals (Andorra la Vella i Escaldes) es troben prop del 70% de mitjana d’ocupació i els hotels propers a les pistes d’esquí es troben prop del 50% d’ocupació, tot i que alguns ja van tancar durant la segona quinzena del mes de març. S’espera que aquests dies vinguin persones provinents d’indrets habituals com Catalunya, el País Valencià o l’Aragó i francesos del sud-oest de França.

La UHA també va fer públiques les dades d’ocupació de la segona setmana i el segon cap de setmana del mes d’abril, amb xifres positives. L’ocupació de la segona setmana del mes d’abril d’enguany va ser del 40,62%, un 0,12% menor que l’any passat, i l’ocupació del cap de setmana es va veure incrementada en més d’un tres per cent, ja que es va passar del 57,64% (segon cap de setmana d’abril del 2024) al 60,67% del segon cap de setmana del mes actual.

La temporada d’hivern està sent positiva. El mes de desembre l’ocupació va ser del 60,08 per cent, un 1,18 per cent més que l’any anterior. El gener del 2025 es va arribar al 77 per cent, un 1,77 per cent més que un any enrere, i el moment més àlgid va ser el febrer, que va arribar al 87 per cent, més de set punts per sobre que un any enrere i l’únic mes que ha baixat va ser el mes de març, que es va quedar al 66,53%, un 2,67 per cent menys que l’any passat. “Les xifres les valorem satisfactòriament, es va començar la temporada amb dificultats pel retard d’obertura de les pistes d’esquí, però hem tingut uns bons resultats que consoliden Andorra com a destí turístic”, conclou París.