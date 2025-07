Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els mestres han perdut la paciència amb la negociació que mantenen amb el ministeri de Funció Pública, fins al punt que qualifiquen d’“insultant i irresponsable” l’actitud de “menysteniment, d’incompliment dels acords i el secretisme per abordar la política retributiva” per part de Govern. Paraules majors expressades en un comunicat del comitè executiu del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) després de la reunió, dimarts passat, amb el secretari d’Estat de Funció Pública i el d’Educació. Sobre la taula hi ha dues qüestions candents: que es materialitzi la carrera professional i que s’actualitzin les graelles salarials.

Acusen l’executiu de menysprear l’experiència i degradar el diàleg



Els docents eleven el to en un comunicat que indueix a pensar que potser el darrer pas podria ser quelcom més que paraules. El sindicat ha esclatat públicament contra el Govern després de constatar, afirma, una actitud “poc democràtica” per part del ministeri de Funció Pública. El SEP denuncia “l’incompliment dels compromisos, el secretisme i la desídia” en el tractament del projecte de política retributiva, i assegura que la reunió mantinguda el 15 d’abril amb representants governamentals ha estat “la corroboració final d’una irresponsabilitat política molt greu”.

La indignació del col·lectiu docent és majúscula. Segons manifesta el SEP, el Govern –inclòs el cap d’executiu– no ha complert els acords pactats. Recorda que al febrer es va pactar que tindria accés al detall de l’estudi encarregat a una empresa externa, així com una reunió directa amb els autors. Aquest compromís, assegura, “va portar l’assemblea a donar un últim vot de confiança”, però ha acabat en una nova “decepció”.

El ministre casal afirma que el govern té una posició de mà estesa



El detonant ha estat la darrera reunió d’aquest mes, en què el SEP esperava avenços. No obstant això, lamenta que “únicament se’ns torna a presentar la proposta de compensar la pèrdua de creixement del GAdA amb un màxim d’augment del 8% a la banda salarial”, i que, a més, se li facilités “una còpia de la resposta negativa de protecció de dades per accedir a les dades salarials del cos”. El SEP denuncia que “se’ns explica amb molt poc detall una mitja proposta d’estructuració de bandes salarials, que crea unes fortes desigualtats i greuges comparatius”.

El sindicat ha volgut fer memòria de l’evolució dels fets per posar en context l’actual tensió. Al llarg del curs 2023-2024, assegura haver intentat repetidament obrir vies de diàleg amb Funció Pública. En resposta, se li va indicar que calia esperar els resultats de l’estudi extern. Però, al desembre, quan va demanar d’accedir-hi, la resposta va ser negativa, i li van reclamar “tenir més paciència, sense donar explicacions”.

Davant d’aquest bloqueig, l’assemblea del gener va advertir que podria iniciar mobilitzacions. No obstant això, una reunió a principi de febrer amb els ministeris i el cap de Govern va frenar l’escalada de tensions. Es va fixar que “a principi de març el SEP es reunirà amb l’empresa externa” i que “se’ns facilitarà l’estudi encarregat”. El SEP va acceptar els terminis i va considerar-ho un pas positiu, tot i advertir que la proposta del Govern d’augmentar “com a màxim un 8% a la banda salarial” era “molt insuficient”, ja que la pèrdua de capacitat de creixement “és com a mínim d’un 24%”.

La trobada amb l’empresa va arribar al març, però la decepció es va repetir: “Únicament se’ns facilita una presentació resumida de la diagnosi”, sense l’informe complet ni les propostes de millora. El SEP assegura que només demanava dades “anonimitzades” i “percentatges que permetin fer una diagnosi de la situació retributiva”, i lamenta haver rebut únicament “uns càlculs de mitjanes de salari i d’edat allunyades de la realitat”.

Davant d’aquesta situació, el sindicat acusa el Govern d’actuar amb premeditació per imposar el seu model unilateralment: “La intenció és allargar el calendari per reduir el temps i la capacitat de negociació real, per acabar implantant la seva proposta unilateralment.” Considera “irresponsable” intentar aplicar una política retributiva sense “escolta, diàleg, respecte i acord amb les organitzacions representants dels treballadors”.

Qualitat educativa

Amb un col·lectiu docent “frustrat i indignat”, el SEP alerta que “la qualitat educativa està en perill”, i que la situació laboral del cos és “greu”, marcada per la “manca d’expectatives de creixement professional, una falta d’equitat interna, poca competitivitat i capacitat d’atracció del sector”. El SEP lamenta que, tot i haver mantingut sempre una actitud “de mà estesa i voluntat d’entesa constructiva i realista”, el Govern hagi optat per “menystenir les propostes” i ignorar les seves demandes històriques. En aquest sentit, denuncia que “la intenció de Govern no és solucionar els greuges que els treballadors i treballadores d’Educació han suportat durant els darrers 16 anys, sinó únicament corregir els solapaments de bandes salarials de manera generalitzada”.

La visió del SEP és que l’estratègia de l’executiu busca aplicar mesures cosmètiques, sense cap impacte real sobre les condicions de treball. “No es vol millorar la competitivitat, ni reconèixer la manca d’expectatives de creixement professional, ni afrontar la falta d’equitat interna i l’estancament laboral”, apunta.

La indignació va més enllà de les propostes concretes: el SEP considera que el Govern està vulnerant els principis bàsics del diàleg social. “És irresponsable pretendre aplicar un projecte de política retributiva sense el diàleg, el respecte i l’acord amb les organitzacions representants dels treballadors”, afirma.

El ministre portaveu, Guillem Casal, va respondre ahir que “el Govern continua amb una posició de mà estesa i de debat constant, no tan sols amb el SEP, sinó amb el conjunt de sindicats”. Casal va reiterar que des de l’executiu “compartim la problemàtica i entenem aquestes reivindicacions”.