La policia dona consells per evitar atropellaments als passos de vianants

La policia va publicar ahir un vídeo a les xarxes socials amb una sèrie de consells i recomanacions de seguretat viària per evitar els accidents, especialment els atropellaments. El cos va destacar que la majoria d’atropellaments en els quals intervé el cos policial es produeixen en passos de vianants i que alguns tenen “conseqüències molt greus”. És per això que els agents van recomanar als conductors reduir la velocitat quan s’apropen a un pas de vianants, “especialment si no hi ha prou visibilitat”. Es va recordar que els vianants sempre disposen de la prioritat i es va posar èmfasi en la necessitat d’evitar distraccions, “especialment el mòbil”, i respectar els límits de velocitat.

A part de les recomanacions per a conductors, el vídeo també incloïa consells adreçats als vianants. La policia va insistir que cal travessar el carrer amb prudència, evitar fer-ho sense mirar i assegurar-se “que el conductor t’ha vist i que s’atura”. També es va demanar no mirar el mòbil abans de travessar i, sobretot, respectar els semàfors i tota la resta de senyalitzacions viàries.