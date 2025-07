Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Educació va fer públics ahir els resultats de la primera prova del nou edicte intern per cobrir les 20 places de professor per a l’Escola andorrana i formació andorrana que van quedar vacants en l’anterior convocatòria i tots els aspirants han superat el primer tall. Són tretze per a onze places de docent de català i dotze per a les nou que s’ofereixen de ciències socials. Però no tots van fer l’examen que es va celebrar divendres passat, perquè alguns ja l’havien superat a la primera convocatòria i passaven directament a la prova escrita, la segona del procés i que està prevista per al maig. En tot cas, els 25 aspirants estaran en aquest nou examen. Els que ho superin ja només hauran d’afrontar el psicotècnic per obtenir la plaça de funcionari al cos d’Educació.

Hi ha 25 aspirants per cobrir les 20 places vacants de professor



En aquesta segona convocatòria tenen una nova oportunitat els interins que almenys acumulin cinc anys treballats. Aquesta va ser la font de la polèmica sorgida en l’anterior procés, que els aspirants acumulaven experiència, havien superat les avaluacions cada curs i, en canvi, només un 20% van superar l’edicte. Els primers resultats conviden a l’optimisme. En la primera convocatòria es van cobrir únicament sis de les 26 places. Aquesta, a diferència de la primera, estava oberta a personal de totes les administracions, no tan sols la general, que complissin els requisits marcats al plec de bases.