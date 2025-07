Pintada en contra dels argentins en un edifici d'Arinsal

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La comunitat argentina resident a Andorra s’ha despertat aquest matí amb un nou episodi de vandalisme. Una pintada amb el missatge “fora argentins” ha aparegut en un edifici d’Arinsal, un acte que ha generat indignació i rebuig entre els membres d’aquesta comunitat.

El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha qualificat el fet com “un acte vandàlic repudiable” i ha assenyalat que l’objectiu d’aquestes accions és “donar-se més importància de la que tenen”. Malgrat l’impacte d'aquests atacs, Ponce ha volgut deixar clar que es tracta de “casos aïllats” i que aquestes persones “no responen a la resta de la comunitat”.

"Nosaltres continuarem fent les coses bé, treballant i donant-ho tot pel país", ha manifestat Ponce. El president de l’associació ha explicat que confia plenament en la tasca de la policia i del ministeri d’Interior, que ja han obert una investigació per identificar l’autor o autors del que considera un “acte xenòfob”. Ponce s’ha mostrat convençut que les autoritats “prendran les decisions correctes” per aclarir els fets i garantir la convivència. Fonts policials apunten que el cos està actuant d'ofici, ja que no s'ha presentat cap denúncia i la investigació està oberta.