Orde de Carlemany per les 9 impulsores del sufragi femení a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern atorgarà la condecoració de l'Orde de Carlemany a les 9 impulsores del sufragi femení a Andorra. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre Portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot esmentant que l'executiu reconèix la seva destacada contribució en favor de l'accés universal als drets polítics i civils de les dones al país. La distinció la rebran, el 30 d'abril al Consell General, Angelina Mas Joaniquet, Maria Molné Armengol i, a títol pòstum, Bonaventura Coma Riba, Concepció Naudí Areny, Joaquima Calvó Santuré, Montserrat Jordana Fiter, Paquita Mandicó Riberaygua, Joana Cerdà Cabanes i Carmen Noguer Enríquez.

La decisió coincideix amb la commemoració el dilluns passat del 54è aniversari del primer cop que les dones van exercir el dret a vot, el 14 d’abril del 1971, en aquest cas a unes les eleccions generals. El dret a vot de les dones el va atorgar el Consell General el 1969.

Convocatòria per accedir a la ciutat universitaria de París

El consell de ministres ha aprovat l'obertura de la convocatòria per accedir a dos habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de País durant el curs acadèmic 2025-2026. Per accedir-hi cal ser resident i estar cursant un màster, doctorat o postdoctorat o una licence 3, tenir entre 18 i 30 anys i estar inscrit en un centre d'ensenyament superior o en una universitat de les acadèmies de París, Créteil o Versalles. Pels estadants, cal haver exercit una activitat professional durant com a mínim 2 anys. En el cas dels estudiants, el contracte s’estableix per un any renovable dos vegades com a màxim, excepte per als estudiants de postdoctorat, que només podran renovar-lo una vegada. Mentre que, per als estadants, el contracte s’estableix per una durada mínima de tres mesos, renovable una sola vegada.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per sol·licitar l’allotjament s’obre l’endemà de la publicació de l’edicte al BOPA i es tanca el dia 18 de juny del 2025 a les 14.30 hores.

El Govern també ha aprovat l'obertura de la convocatòria d'una estada formativa a la Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York, de setembre a desembre del 2025. Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura abans del divendres 9 de maig, a les 15 hores.

35.000 euros a l'eliminació de la violència envers les dones

L'executiu ha aprovat una contribució voluntària de 35.000 euros al Fons d'Andorra de Cooperació Internacional de la Secretaria General Iberoamericana per al pagament de la quota de la iniciativa iberoamericana en matèria de prevenció i eliminació de totes les formes de violència envers les dones pel 2025.