Nou ponents per debatre sobre el turisme responsable

Les IV Jornades de turisme sostenible d’Andorra, titulades Un món millor, tindran com a temes centrals el turisme sostenible i responsable i les alternatives al turisme de masses. Aquestes jornades estaran impulsades per la cadena de ràdio SER i el comú de Sant Julià de Lòria. Una qüestió que es tractarà serà el turisme de muntanya i com està afectant el turisme de masses al país. En concret, seran nou ponents espanyols i andorrans que participaran en les taules rodones de la jornada, programada per al 28 d’abril de 8.30 a 13 hores, per tenir “la doble visió dels experts de fora, però també dels professionals de casa nostra, perquè tenim grans professionals a Andorra que estan treballant en aquestes temàtiques i als quals també els volem donar veu”, va concretar la directora de Ràdio SER Principat d’Andorra, Marisol Fuentes.

L’esdeveniment té certa rellevància, no tan sols per al país, sinó també per a la parròquia. Des del comú de Sant Julià de Lòria s’impulsen dues jornades “per generar conscienciació”, va remarcar la cap del departament de Reactivació Econòmica i Comerç de la corporació laurediana, Anna Majoral. “Pel que fa al departament, ens és molt important perquè, en qualsevol esdeveniment, sigui esportiu, cultural o popular, cada cop més són uns requisits i criteris que els hem de tenir en compte”, va explicar. A més, va mencionar que des de les administracions es veu un esforç i, amb les empreses que col·laboren des de la corporació comunal, ho traslladen. “En les últimes jornades, inclús amb l’EFA que estava col·laborant, vam posar tres models d’empreses d’Andorra i tot el que estan posant”, va recordar.