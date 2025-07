El músic Makuka signa un acord mundial de drets editorials

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El jove andorrà Nicolás Vega, Makuka, va signar ahir un acord d’àmbit mundial de drets editorials i fonogràfics amb el segell discogràfic gironí U98 Music. El grup U98 representa artistes destacats, com ara Roger Padrós, Marc Parrot, Beth, Glaucs, Cesk Freixas o Miquel Abras, entre d’altres. La negociació es va tancar amb èxit amb el director del segell, Jordi Puig, i va comptar amb l’assessorament de Ten Productions, la productora de referència del músic andorrà. “La discogràfica només m’ha demanat que canti preferentment en català i que sigui jo mateix. També m’ha convençut el tracte personalitzat i únic que tindré amb l’equip”, va comentar el cantant.

Makuka va voler agrair el suport del ministeri de Cultura, del comú d’Escaldes-Engordany, de Ten Productions i, especialment, dels seus seguidors, per haver contribuït en algun moment a fer possible aquest pas important en la seva carrera. A més, va posar en valor la professionalització de la música feta des d’Andorra cap al món.

De cara al futur pròxim, el jove compositor té per davant un estiu amb una agenda força completa, amb concerts programats en festes majors, en esdeveniments esportius i també una actuació especial en una localitat del nord-oest d’Espanya que, de moment, no es pot fer pública. A més, presentarà noves cançons que formaran part de la seva promoció. “Ens espera una tardor molt potent, en què hem d’entrar a Catalunya com un tren exprés.”

“Anirem amb tot”, va manifestar el jove de disset anys, qui, de fet, començarà enguany els estudis en Producció Musical a l’Abbey Road Institute, a la seva seu de París. Allà espera coordinar amb la discogràfica l’agenda de producció i promoció prevista per a la tardor d’aquest any.