Les plusvàlues augmenten al 25% per als no residents per frenar l'especulació immobiliària

La Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, l'anomenada llei òmnibus, ha entrat en vigor avui i el consell de ministres ha aprovat dos decrets per les afectacions de la normativa en matèria d'impostos. El director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, ha ressaltat que les modificacions es fan per fomentar l'accés a l'habitatge i per frenar l'especulació immobiliària o desincentivar-la a curt termini amb l'augment de la imposició.

El canvi de les plusvàlues per aturar l'especulació dels no residents amb la compra d'habitatges augmenta l'impost fins al 25% si la venda es fa abans de 2 anys del moment de la compra. Aquestes operacions també queden afectades amb la pujada del recàrrec sobre els guanys especulatius en la declaració de l'IRPF, l'Impost de Societats i l'IRNR i per l'ampliació del termini que es grava. El director de Tributs i Fronteres ha assenyalat que el gravamen és del 10% per a vendes de menys de dos anys, i del 5% si han passat entre dos i cinc anys des de la compra. A partir d'aquest període no hi ha recàrrec.

La segona modificació eleva de 360.000 euros a 600.000 euros el llindar per a les exempcions en el pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en la compra del primer habitatge. I tampoc l'han de pagar les societats de més de cinc anys que adquireixen un bé immoble per destinar-lo a lloguer a preu assequible durant un mínim de 10 anys.

Els propietaris que facin lloguer assequible, que no pot superar els 1.250 euros al mes i ha d'estar per sota dels 9 euros el metre quadrat, poden reduir la base de tributació en l'impost de societats i en l'IRPF en un 10% dels ingressos que obtinguin per l'arrendament d'aquest habitatge.

Ferreira ha informat que el Govern ha derogat el reglament sobre l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària i ha aprovat un de nou perquè sigui més clar i doni més seguretat jurídica en l'aplicació de l'impost. El text incorpora novetats com la creació de l'exempció quan una parella es separa i una de les parts compra la totalitat de l'immoble que tenien en propietat en règim de matrimoni.