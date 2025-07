Interior amplia les autoritzacions dels temporers d'hivern fins al 15 de juny

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els temporers d'hivern d'hoteleria i restauració es podran quedar treballant a Andorra fins al 15 de juny. El consell de ministres ha aprovat avui una ampliació d'aquests permisos que havien d'acabar el 4 de maig a petició de les empreses del sector que han demanat la pròrroga per cobrir les necessitats de personal fins que s'obri la quota d'estiu, "que no es farà de manera immediata", segons ha anunciat el ministre Guillem Casal. El portaveu de l'executiu ha explicat que s'estima que un màxim del 20% dels 3.444 assalariats de la quota d'hivern podrien acollir-se a l'allargament de les autoritzacions, el que suposaria menys de 700 empleats, perquè ha destacat que molts negocis, com les pistes d'esquí tanquen després de Setmana Santa.

Casal ha assenyalat que els temporers que vulguin acollir-se a la pròrroga han de fer una sol·licitud a Immigració on han d'aportar la documentació per demostrar que tenen feina al sector per al qual se'ls va atorgar l'autorització. El ministre ha destacat que aquests empleats de temporada no podran demanar després permís de treball en el marc de la quota d'estiu perquè la reglamentació fixa que els temporers han de passar sis mesos fora del país des de formen part d'una quota temporal fins que tornen a obtenir permís en una altra. Guillem Casal ha especificat que el que sí poden fer aquests temporers d'hivern és acollir-se la quota general sempre que les empreses els vulguin mantenir com a part de la plantilla tot l'any i que compleixin els requisits de formació requerits en aquesta quota, que són diferents i més exigents que per als temporers. El ministre ha recordat que la quota general per a un sector específic es tanca quan s'obre una de temporal.

El portaveu del Govern ha indicat que la quota d'estiu serà vàlida des del 15 de juny fins al 30 d'octubre i es definirà durant el mes de maig. Casal ha apuntat que la previsió és seguir la línia de l'any passat "i segurament serà de nivells similars a les 600 autoritzacions" de l'estiu del 2024.