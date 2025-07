Formació per evitar la bretxa digital entre la gent gran

Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, es va reunir divendres passat a l’edifici administratiu del Prat del Rull, a Andorra la Vella, amb la Federació d’Associacions de la Gent Gran per explicar-li el treball que s’ha dut a terme des d’aquest departament, amb la finalitat de facilitar les eines necessàries per “generar confiança” en la realització de tràmits online i el contacte que han tingut amb les parapúbliques, com la CASS, per anar a la via digital en la realització de tràmits. El president de la federació, Fèlix Zapatero, va valorar positivament la trobada i considera que “tot el que sigui avançar va molt bé”.

S'ha acordat la creació d'una taula per analitzar els 600 tràmits 'online'



En aquesta trobada, l’ens que mira pels drets de la gent gran va acordar la creació d’una taula de treball amb Andorra Digital per revisar els 600 tràmits online que es poden fer des del portal web de Govern i tractar els temes que afecten aquest col·lectiu. L’executiu també els ha ofert l’opció de l’atenció telefònica per a la realització de tràmits, la programació de trobades a les cases pairals que hi ha a tot el país per transmetre la informació de la transformació digital i la realització de formacions per a tot el col·lectiu.

L’ens social admet que “cal fer molta feina pedagògica” i vol apostar pel canal online i presencial per a la realització de tràmits per part de les persones que formen part d’aquest col·lectiu, i per l’ajuda digital i infografies descriptives que els serveixin per a la seva realització.

Zapatero admet que encara no sap quina serà la planificació de transformació a l’hora d’organitzar les presentacions, la taula de treball i les formacions, i confia que serà ben aviat.