FEDA va tancar el 2024 en positiu, amb 28 milions de beneficis

FEDA va tancar els comptes de l’any passat amb 28 milions d’euros de benefici. Un resultat que, assenyalen des de la companyia, té lloc per variables com ara el consum i la volatilitat dels preus de l’electricitat en els mercats veïns, que “enguany torna a impactar positivament a causa de la contenció d’aquests, especialment en el primer semestre”. Els ingressos d’explotació s’han situat en 99 milions d’euros, xifra superior a la del 2023, a causa de la recuperació gradual que hi ha des del 2020 o a la venda de calor a FEDA Ecoterm.

Les despeses d’explotació han seguit una tendència a la baixa, situant-se en 69 milions d’euros. La partida més significativa és la compra d’electricitat, que tot i l’augment de la demanda ha disminuït, gràcies a “l’increment de la producció nacional”. Pel que fa a FEDA Ecoterm, la inversió s’ha situat prop dels 4,2 milions d’euros. “La bona acceptació del servei”, assenyalen, ha permès tancar amb un benefici de 785.532 euros, en línia amb l’any anterior. FEDA Solucions ha obtingut un resultat positiu de 111.883 euros per un increment de facturació provinent de l’augment d’usuaris de transport públic i l’ús de la plataforma de gestió de la càrrega de vehicles elèctrics. Quant a Ctrasa, el resultat ha estat de 508.965 euros en negatiu, a causa dels ingressos del Govern per fer front al pagament de la construcció del centre: es comptabilitza només la part proporcional a l’amortització dels actius aportats per l’executiu que es fa cada any.