El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit aquest matí amb el president del Consell d'Europa, António Costa, on ambdós han coincidit en la necessitat de reforçar la unitat i la cohesió europees, així com impulsar aliances econòmiques i polítiques més sòlides a favor de la inclusió social, el desenvolupament econòmic sostenible i la defensa dels valors democràtics, segons ha destacat Espot. En la primera reunió des del nomenament de Costa, celebrada a Brussel·les, també s'ha abordat l'agenda de l'acord d'associació, on Espot ha defensat la importància de culminar els treballs, "en els millors terminis possibles", mentre que Costa ha subratllat que "la ràpida conclusió de l'acord d'associació ens permetrà profunditzar en les nostres relacions tant a nivell econòmic com polític".

En la reunió, Espot i Costa també han posat de relleu l'elevat grau d'alineament entre Andorra i la Unió Europea en l'àmbit multilateral, especialment en els principals fòrums internacionals. Espot ha reafirmat el compromís d'Andorra amb la cooperació multilateral, la inclusió social, el desenvolupament econòmic sostenible i la defensa dels valors democràtics i de la convivència pacífica.

Els mandataris han acordat retrobar-se el pròxim 16 de maig a Tirana, en el marc de la sisena Cimera de la Comunitat Política Europea, una iniciativa en què Andorra participa des de la segona edició.