La jornada d’avui estarà marcada pels ruixats dispersos arreu del país i per nevades residuals a l’extrem nord del Principat, segons ha informat el Servei de Meteorologia d’Andorra. La situació ve provocada per l’entrada d’una massa d’aire fred, que ha provocat una notable davallada de les temperatures. A mesura que avanci el dia, es preveu que la cota de neu descendeixi fins als 1.200 metres. El vent bufarà fluix, amb predomini del component sud-oest.

A primera hora del matí, les temperatures mínimes s’han situat en els 4 graus a Andorra la Vella i han arribat als -7 graus al Pas de la Casa. Les màximes previstes per avui són d’11 graus a la capital i de -4 graus a la zona fronterera amb França.

Les previsions per a la resta de la Setmana Santa no són gaire optimistes. El descens tèrmic continuarà sent protagonista durant el cap de setmana. Tot i que dijous a la tarda i divendres s’espera una treva amb més presència del sol, de cara al cap de setmana les condicions tornaran a empitjorar, amb pluja i temperatures baixes a tot el territori.

Les nevades d’aquesta passada nit han deixat gruixos de neu nova superiors als 15 centímetres per sobre dels 2.000 metres. En el conjunt del país, les precipitacions acumulades han estat d’entre 9 mil·límetres a les valls i 15 mil·límetres a les cotes altes.