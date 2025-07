Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’accidentalitat va incrementar-se l’any passat al tomb del 4%, amb 456 sinistres de trànsit pels 438 d’un any abans. En pràcticament la meitat hi va haver víctimes (220 amb 259 persones afectades), la immensa majoria, ferits de caràcter lleu, 24 persones van patir lesions greus i set van perdre la vida. En pràcticament un de cada cinc accidents el conductor anava begut, concretament en 82. En dos més, el positiu va ser d’estupefaents. En els incidents amb víctimes es van registrar 13 positius per alcohol.

Quatre de les víctimes mortals de l’any passat eren vianants: un home de 63 anys que va morir una setmana després de rebre l’impacte d’un vehicle a la capital, una dona de 44 que va ser envestida per un autobús a Sant Julià, una turista de 79 que va ser colpejada per una furgoneta al Pas i, finalment, un home de 39 que caminava pel mig de la carretera en direcció el Tarter. Els altres tres difunts van ser un conductor de 50 anys que portava un camió d’assistència i va topar contra un edifici baixant per la carretera dels Cortals d’Encamp, un motorista de 40 anys que va perdre el control a l’entrada del túnel del Pont Pla i va caure al riu Valira, i un home de 30 anys que va sortir de la via a l’avinguda Casamanya d’Ordino, quan pujava des de la Massana, i va quedar atrapat al cotxe.

Les dades indiquen que les persones afectades per accidents són majoritàriament homes: 175 per 84 dones, i per franges d’edat hi va haver 58 de 30 a 39 anys i 44 de 50 a 59 anys. Els ferits menors de 16 anys van ser 16 i de 16 a 17 anys es van registrar 21 víctimes. En una vintena de sinistres van patir lesions dues persones i en un cas hi ha va haver tres i quatre ferits, respectivament. Els mesos amb més sinistralitat van ser març i desembre, amb mig centenar d’accidents, i la majoria es concentra a Andorra la Vella, amb 164. Ordino és la parròquia amb menor afectació (vuit sinistres).

És prou elevat el nombre d’accidents d’un sol vehicle (197). I la majoria, 84, es van produir per una col·lisió per abast. Després hi va haver 64 xocs, 61 sortides de via, 49 atropellaments, una desena de caigudes de moto i 188 accidents atribuïts a altres motius.

Controls

La policia també va facilitar el total de positius per alcoholèmia o drogues l’any passat. Van ser 508 conductors, fos en controls rutinaris o després d’haver patit un accident. D’aquests, 368 van ser detinguts per cometre una infracció penal mentre que a 140 se’ls va imposar una sanció administrativa. Dels arrestats, 278 ho van ser per alcoholèmia, 67 per conduir sota l’efecte de drogues, 19 per combinar el consum d’alcohol i estupefaents, i quatre per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció.

