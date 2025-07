Andorra Turisme va destinar més de 4 milions d'euros a projectes culturals l'any passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme va destinar 4.238,337 euros a projectes culturals l'any passat. Així es desprèn de la resposta del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, a les preguntes de la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, tot apuntant que es van patrocinar 12 projectes dels 21 proposats. La xifra de l'any passat és la més elevada dels darrers cinc anys, seguida de prop per la del 2022, quan Andorra Turisme va destinar 4.154.117,77 euros a 8 projectes. L'any 2023 es va destinar poc més de 3,5 milions d'euros a 8 projectes també, mentre que el 2021 l'import total va ser d'1.695.000 euros, destinats a 7 projectes. El 2020, marcat per la pandèmia de covid, Andorra Turisme només va destinar 72.050,15 euros a 3 projectes culturals, segons ha explicat el ministre Torres.

Invertits més de 13 milions d'euros en els darrers cinc anys

En els darrers 5 anys, Andorra Turisme ha invertit un total de 13.729.290,90 euros en una vintena de projectes culturals diferents, entre els quals destaquen el Cirque du Soleil, el ClassicAnd, la Temporada cultural francesa, o el Jamboo Street Music. La mitjana de diners invertits per Andorra Turisme en projectes culturals per any és de 2.745.858,18 euros.