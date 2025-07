Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els conductors de Coopalsa van amenaçar ahir de fer vaga si el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) accepta la suspensió cautelar del laude arbitral que els permet recuperar els horaris de jornada intensiva. El laude, emès el 22 de gener del 2025, va donar la raó als treballadors, establint que havien de tornar a una jornada de vuit hores diàries repartides en cinc dies, amb dos dies de descans setmanal. Tal com va declarar al Diari un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, si la resolució falla a favor de l’empresa de busos una vaga seria “inevitable”, primer de setanta-dos dies i, en cas que no s’arribi a cap acord, de noranta-sis dies. “L’empresa vol que fem torn partit i tenir-nos a disposició entre onze i dotze hores”, va apuntar Orieta.

Coopalsa va impugnar la resolució del laude arbitral davant del TSJ, al·legant defectes en el procediment i manca d’imparcialitat de l’àrbitra. L’empresa també va sol·licitar la suspensió cautelar del laude, argumentant que la seva aplicació posaria en risc l’equilibri econòmic de la concessió i el servei públic de transport.

Un conductor en el seu torn de treball.Fernando Galindo

El comitè d’empresa ha expressat la seva preocupació pel retard en l’aplicació de la resolució i ha instat l’empresa a complir els horaris establerts.

Orieta relata que cada vegada és més complicat “passar temps amb les nostres famílies” i “poder descansar”, ja que els torns assignats per l’empresa comprenen uns horaris partits que van entre les sis del matí i les onze de la nit. “No podem descansar i la feina és molt complicada, ja que s’ha d’estar atent a molts factors. I no tan sols ens estem jugant la nostra vida, sinó també la dels passatgers que portem. Sembla que fins que no tingui lloc una desgràcia no s’adoptaran mesures”, va explicar Orieta. “Volem que es respecti la decisió del laude”, va assegurar el conductor.

L’altra qüestió en discussió és l’augment salarial. Els xofers sostenen que l’increment de sou hauria de ser “d’entre un 15% i un 20% més”. Tanmateix, l’empresa, segons va relatar Orieta, no ha volgut dialogar.

En total són uns 85 treballadors de Coopalsa els que estarien disposats a anar a la vaga. Aquesta situació arriba després que l’empresa va anunciar fa uns mesos un increment del 10% respecte al 2023 en la quantitat d’usuaris que fan servir el servei.

Els xofers esperen la decisió del TSJ per convocar o no la vaga.