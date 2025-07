Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els paraallaus de la carretera RN-20, que uneix França amb el Principat pel Pas de la Casa, entraran en funcionament a partir de principi del 2026. Així ho va expressar el cap de Govern, Xavier Espot, a la trobada preparatòria del novè Diàleg transfronterer Andorra-Occitània. Amb la infraestructura es pretén reduir els talls que s’efectuen a causa de les fortes nevades durant l’hivern a l’única carretera que permet l’accés al país des de França. “Per a la viabilitat hivernal és un tema extremament important”, va afirmar el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, també present a la trobada. Els treballs estan seguint els terminis que s’havien fixat i la inauguració de la infraestructura està prevista per al 6 de novembre d’aquest any. Les obres han tingut un sobrecost de dos milions d’euros, que s’afrontarà a parts iguals pels dos països. “Segurament serà un arranjament administratiu que s’annexionarà al conveni en virtut del qual es podran fer aquests pagaments de sobrecost”, va afegir Espot.

Les millores de la carretera RN-116, que uneix Perpinyà amb Andorra, encara no tenen data d’inici acordada. En aquest cas, es treballarà per a l’eixamplament de la via, la prevenció d’allaus i de la perillositat i pels carrils d’avançament, tal com va explicar el cap de Govern. “En aquest conveni es preveu una participació menys important d’Andorra, del 40%, i 60% per a França”, va afegir Espot.

“Volem més traçabilitat de les adquisicions de quantitats importants de tabac”

Xavier Espot, Cap de Govern





Contraban tabac

Les mesures per combatre la compra il·lícita de tabac també van formar part dels temes del dia en la trobada fronterera. La llei de modificació del control de mercaderies sensibles s’aprovarà les pròximes setmanes al Consell General. Aquesta llei “restringeix o permet una major traçabilitat de les adquisicions de quantitats importants de tabac”. Així ho va expressar el cap de Govern, que es mostra satisfet amb el resultat de les mesures. En aquest sentit, s’incrementen les taxes del tabac i a partir dels cinc cartrons s’haurà de pagar via transferència bancària o amb targeta de crèdit, per tal de deixar constància de la persona que adquireix el tabac. “Tot això ha de portar a l’objectiu que compartim amb França de reduir les pràctiques il·lícites i el contraban de tabac i tot allò que comporta també per a la seguretat ciutadana del Pas de la Casa i de la zona fronterera”, va afegir Espot.

“No podem deixar que es produeixin accions violentes com aquestes pel que fa al tràfic”

Pierre-André Durand, Prefecte de la regió d’Occitània



Durand també va pronunciar-se sobre el contraban: “Hi ha una convergència perfecta entre autoritats andorranes i franceses, no podem deixar que es produeixin accions violentes com aquestes pel que fa al tràfic.” El prefecte va assegurar que, per la part francesa, es “reforçaran les patrulles mixtes”, que ja es van implementar de manera suplementària.

Zona franca

La zona econòmica especial, tal com la van mencionar el cap de Govern i el prefecte, es troba en un “estat molt embrionari”. “No podem parlar encara de zona franca, és més adequat parlar de zona econòmica especial”, va afirmar Espot. Fins al moment, la iniciativa i els contactes han estat en l’àmbit empresarial i des del Govern “hem volgut afegir-hi aquesta capa institucional a través de la creació d’un grup de treball per mirar quin encaix jurídic fiscalitat pot tenir l’acord”, va afirmar Espot.

El cap de Govern valora positivament aquestes col·laboracions entre representants dels empresaris, i comerciants del costat andorrà i del francès: “Tot el que sigui projectes transfronterers que al final reverteixin positivament en els dos territoris també són positius.” El projecte, però, és “d’alta complexitat”, tal com van compartir Espot i Durand. El prefecte va posar diverses qüestions sobre la taula al respecte: “S’ha de tenir en consideració on se situaria i saber si és factible.” Amb referència a la possible zona franca, Durand també va mencionar la necessitat de tenir en compte temes legislatius de medi ambient, dret i urbanisme.

El 20 d’octubre, a Tolosa, se celebrarà la sessió plenària anual del Diàleg transfronterer. Pel que fa a totes les iniciatives i avançaments tractats en aquesta trobada prèvia, “tindrem l’oportunitat de tancar els acords el mes d’octubre vinent, sobre les modalitats d’informació d’una part i de l’altra”, va concloure Durand.