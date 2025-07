Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va imposar menys sancions per excés de velocitat l'any passat. El recull de dades fet públic avui indica que el total va ser d'11.711, un descens gairebé del 10% respecte a les 12.976 multes imposades durant el 2023, que van ser les més altes dels últims exercicis. Les xifres situen el primer del rànquing el radar de tram en els dos sentits de la General 2 situat entre la rotonda de sortida del túnel Dos Valires i la rotonda d'entrada a Encamp després del túnel de Ràdio Andorra com el punt on més conductors van ser multats, amb 3.002 infraccions. La circulació en aquest recorregut està limitada a 70 quilòmetres per hora.

La segona posició pel total de sancions és pel radar mòbil que els agents de circulació del cos de seguretat van col·locant en diferents punts de la xarxa viària, que han passat de 3.782 el 2023 a 2.908 l'any passat. En tercer lloc figura el radar de cabina dels dos sentits de la General 2 a Canillo, que està situat en el punt quilòmetric 20.575 a Bordes d'Envalira, on van ser enxampats 1.543 conductors superant els 50 quilòmetres per hora fixats com a límit.

Per sobre del miler de multes apareix a més el punt de control de velocitat de tram del túnel Dos Valires d'Encamp a la Massana, amb 1.405 infraccions, per circular a més de 80 quilòmetres per hora. I el radar de la General 1 al pas per l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, on es van detectar 1.102 vehicles per sobre dels 60 quilòmetres per hora autoritzats.

El total d'infraccions al Codi de Circulació notificades per la policia va ser inferior al del 2023, ja que va arribar a 14.540, el que suposa una baixada notable en comparació amb les 16.123 d'un any abans. Circular sense haver passat la ITV va motivar 590 sancions, no presentar el rebut de l'assegurança, malgrat tenir-lo va comportar 249 multes, 223 van ser per no respectar la senyalització horitzontal i 217 per usar el tèlefon mòbil, segons detalla el servei d'ordre.