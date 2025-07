Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’exministre d’Hisenda i Funció Pública espanyol Cristóbal Montoro va descartar que es produïssin coaccions a Andorra en el marc de l’operació Catalunya i la caiguda de BPA. En aquest sentit, va negar aquesta teoria recordant que tant el president Mariano Rajoy com ell mateix van ser a Andorra al gener i que no es van assabentar de la intervenció del banc fins al març. “Com hi havíem d’anar al gener per una intervenció que no existia? Com podíem coaccionar si se’n van assabentar al març?”, va remarcar durant la seva compareixença a la comissió que investiga l’assumpte al Congrés dels Diputats, a Madrid.

Montoro va menystenir tota l’operació, però va posar el focus en els polítics independentistes que tenien comptes a Andorra, com Jordi Pujol i la seva família. D’altra banda, l’exministre va assegurar que l’única operació que coneix amb el nom de Catalunya és la que es va dur a terme amb el rescat econòmic després del govern de Carles Puigdemont i la intervenció “total” del pressupost autonòmic, executada a través de l’article 155, que es va allargar prop de vuit mesos, tal com va recordar.