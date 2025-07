Mobilitat preveu l'entrada de 79.500 vehicles per Setmana Santa

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El departament de Mobilitat activarà un dispositiu especial de Setmana Santa, a partir d'aquest dimecres 16 d'abril i fins al dilluns 21 del mateix mes per "afavorir la fluïdesa" dels 79.500 vehicles que s'esperen durant aquests dies (52.000 per la frontera hispanoandorrana i 27.500 per la francoandorrana). Aquesta xifra, segons el cap d'àrea de mobilitat, Daniel Boneta, és entre un 2% i un 3% superior a l'any passat. "Hem de tenir en compte que la setmana santa de l'any passat va caure quasi dues o tres setmanes abans, per tant, aquesta setmana és més tardana, però amb les previsions que tenim de neu per aquests propers dies, esperem que el volum de vehicles de visitants sigui interessant i que puguem tenir un final de temporada maco", ha destacat Boneta, que ha afegit que amb aquest pont es dona per conclosa la temporada d'hivern, en què també s'ha registrat un moviment superior a les fronteres del que hi va haver l'anterior, d'entre un 3% o un 4% per sobre.

El dispositiu especial de trànsit previst per a aquests dies arrenca aquest dimecres i s'allargarà fins al dilluns al vespre. Així, les previsions són que del total de vehicles un 60% entri per la frontera del riu Runer i l'altre 40% ho faci per la del Baladrà. I si bé l'entrada de vehicles ja s'ha començat a notar el gruix serà entre dimecres i dijous al matí i pel que fa a la sortida, ja es preveu que sigui important dijous a la tarda-vespre quan els residents al país comencin el pont i pel que fa als turistes serà entre diumenge i dilluns, ja que a Espanya hi ha molts llocs on dilluns ja és feiner i, en canvi, a indrets com Catalunya és festiu i, per tant, en aquest cas allargaran la seva estada fins a principis de la setmana que ve. En definitiva, que les principals complicacions en les sortides s'esperen dijous, diumenge i dilluns i en les entrades, dimecres a tarda i dijous al matí.

Així, pel que fa als horaris de màxima afluència d’entrada, a la frontera del riu Runer es calcula que seran entre les 10 i les 14 hores, i entre les 17 i les 21 hores. També hi ha aquesta previsió pel dilluns de Pasqua amb una entrada important de vehicles andorrans que retornen després del pont. En el cas de les sortides, la màxima afluència es podria situar entre les 18 i les 21 hores.

A la frontera del Pas de la Casa, la màxima afluència d’entrada es preveu de les 8 fins a les 13 hores i les sortides a la mateixa frontera s’estimen més importants entre les 15 i les 18 hores, del dimecres 16 al dissabte 19 d’abril.

Pel que fa a les recomanacions per als conductors, Boneta recorda que cal evitar els "horaris de màxima afluència" tant d'entrada com de sortida del país i pel que fa a la mobilitat interna, aquelles hores que coincideixin amb les obertures o tancaments de pistes. Quant a aquelles persones que han de fer viatges de llarga distància, que s'ho prenguin "amb summa tranquil·litat" i que facin parades cada dues hores evitant pensar que "poden fer un viatge de vuit hores d'una tirada", ja que el responsable de Mobilitat ha recordat que aquests dies és festiu tant a França com a Espanya i les "carreteres estan carregades a tot arreu".

Pel que fa als dispositius que s'habilitaran per facilitar la fluïdesa del trànsit, cal destacar que es muntarà el de Sant Julià de Lòria, en sentit entrada els matins de dijous, divendres i dissabte i també per a la sortida el diumenge i el dilluns. Pel que fa als que s'habiliten entre setmana, el d'Encamp i el de la CG-1 a l'altura de la rotonda de la Margineda, no es muntaran durant les properes dues setmanes tenint en compte que seran vacances escolars i, per tant, s'espera que el trànsit sigui més fluid. Sobre aquest darrer, el responsable de Mobilitat ha recordat que ha servit per rebaixar en un 17% el temps de recorregut i que ha "millorat molt el moviment a la vall central".

Amb aquest pont de Setmana Santa es posa el punt final a la temporada d'hivern, que a hores d'ara ja registra unes xifres que són entre un 3 i un 4% superiors a les de la temporada anterior, una dada que ve corroborada per les xifres que Mobilitat ha compartit amb els establiments hotelers. "Ha estat un bon hivern, per tant, crec que hem d'estar contents en aquest sentit", ha conclòs Boneta.