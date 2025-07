Publicat per Pietat Martin VivasÀlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les presses mai són bones conselleres, i en el món de les criptomonedes, encara menys. Aquest és el missatge que el youtuber resident i especialista en criptomonedes Marc Nieto va transmetre al Parlem-ne, de Diari TV. “Amb les criptomonedes sempre es parla de guanyar diners ràpidament”, un fet que, segons Nieto, genera expectatives molt altes entre les persones que entren al mercat i que, sovint, “poden passar factura”.

La feina del youtuber, que acumula set anys de divulgació i prop d’un milió de seguidors a les xarxes, consisteix a explicar que “ningú es farà ric de la nit al dia; tot té un procés”. Una filosofia de treball que s’allunya del que promouen altres perfils del sector, sovint amb intencions menys transparents. “Durant els anys que he fet contingut, molta gent que va començar al mateix temps que jo ja ha desaparegut, perquè estaven en aquest món només per fer diners i marxar”, va lamentar Nieto. El modus operandi d’aquests individus, segons va explicar, es basa a aconseguir grans quantitats de diners acceptant patrocinis de criptomonedes dissenyades per enriquir els seus creadors, fent que la resta de la gent perdi la seva inversió.

Diversos especialista en criptoactius s'han instal·lat al país



En aquest sentit, Nieto va destacar la responsabilitat que assumeix dins del seu sector i va admetre que abans de parlar “s’ha de vigilar molt i tenir cura a l’hora de compartir informació. Has d’entendre que el que diguis pot interferir en les decisions de les persones”, va remarcar. Aquesta manera de fer li ha permès mantenir-se com una figura de referència per a aquells que volen endinsar-se en el món de les inversions digitals, ja sigui a través dels seus vídeos o dels cursos que ofereix a Onchain Digital, una plataforma de contingut especialitzada en criptoactius.

Un hub d'inversors

Nieto es va instal·lar a Andorra fa tres anys i mig, atret per la fiscalitat del país i pel paisatge de muntanya que, segons va explicar, sempre l’ha acompanyat des de petit. Des que hi viu, l’emprenedor destaca la comunitat creixent al voltant de les criptomonedes.

Gràcies al hub que s’ha format, Nieto va assegurar que és fàcil trobar “persones clau” per impulsar projectes. Un fet que, sumat a les facilitats que proporciona el Govern i el sistema bancari –comparades amb les institucions espanyoles–, “ens ajuda molt a l’hora de treballar amb criptoactius”.

L’atracció que té el país per a perfils com el seu –emprenedors i experts digitals– pot tenir un paper rellevant en el futur d’Andorra com a centre tecnològic i de negocis. Nieto va destacar l’oportunitat que representa aquesta comunitat per atraure grans congressos internacionals de criptomonedes, així com les oportunitats laborals que s’hi obren. “Els divulgadors més grans són aquí i conec molta gent que està començant a contractar”, va concloure.