La llei per despenalitzar l'avortament podria estar enllestida a principis del 2026

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha preguntat per la trobada que van mantenir els ministres Ladislau Baró i Imma Tor amb la Santa Seu. Baró ha explicat que la reunió va servir per parlar dels preparatius del 30è aniversari de les relacions institucionals i per abordar la qüestió de la despenalització de l’avortament.

En aquest sentit, ha indicat que s’està treballant l’encaix de la decisió amb els màxims responsables del país, especialment amb el Copríncep Episcopal, abans d’obrir el debat parlamentari. La discussió al Consell General podria arribar a finals d’any, cap al mes de setembre, segons ha detallat el ministre. Pel que fa a l’entrada a tràmit del text, Baró ha avançat que podria produir-se a principis del 2026.

Pel que fa a l’aplicació pràctica, encara se n’estan ultimant els detalls, però Baró ha assenyalat que les interrupcions voluntàries de l’embaràs es faran fora del país, tot i que es garantirà el suport econòmic i jurídic necessari a les dones que ho requereixin.